Aluna do Colégio Militar Dom Pedro II de Cruzeiro do Sul faz 940 pontos na redação do Enem

Felicidade e alívio. Esses são os sentimentos da estudante Isabelle Araújo Martins de 17 anos, que tirou 940 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Isabelle estava cursando o terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Militar Dom Pedro II de Cruzeiro do Sul quando fez o exame. Em 2021 a jovem participou como treineira.

“Foi relativamente fácil dominar o texto dissertativo argumentativo, porque eu já escrevia há um bom tempo, mas em 2022 eu já estava bem mais tensa e apreensiva porque eu sabia que não ia mais ser como treineira, seria oficial, e que muita coisa dependeria do resultado da minha prova. Então, eu estava sentindo um peso muito grande nas costas”, relata a estudante.

A aluna expõe como foi a preparação para o Enem dentro do âmbito escolar: “O preparo no Colégio Militar se deu através de algumas aulas que a professora deu, principalmente nas maiores dificuldades dos alunos, que era na introdução”.

Isabelle conta que durante o período de preparação para a realização do Enem ela buscou principalmente por citações de estudiosos para usar como repertório, buscando na internet modelos prontos ou dicas para redigir uma boa redação e dois dias antes da prova, ela revisou sua escrita e repertórios.

De acordo com Isabelle, ela não esperava que teria resultados tão satisfatórios na prova, então ficou surpresa ao ver a nota que tirou.

“Eu admito que eu não estava com uma boa expectativa na minha redação. Na minha prova no geral, eu me senti muito desgastada no final da prova, pois é uma prova extensa. Eu achei que não ia tirar uma nota alta, mas quando vi o resultado eu fiquei muito surpreendida. Eu fiquei muito alegre e todos aqui em casa também. Eu tive que verificar meu nome e a nota várias vezes pra ver se era minha mesmo, porque nem eu estava acreditando”, cita.

O comandante do Colégio Militar de Cruzeiro do Sul TC BM Rômulo Barros descreve que a reação dos colaboradores que participam de forma efetiva no Colégio foi a melhor possível.

“Foi uma alegria, é óbvio, pois nós estamos trabalhando muito duro e esse trabalho é pra obter resultados. E desde o servente até o diretor todos se empenham de igual forma para que tenhamos êxito na nossa missão, que é a missão de educar nossos alunos”, relata.

O mesmo explica que esse não é um trabalho isolado, mas que depende do auxílio de muitas pessoas, uma parceria da Secretaria de Educação e Corpo de Bombeiros, e que os resultados obtidos são a constatação de que estamos no caminho certo no ensino dos alunos.

“O enem e o SISU são importantes, mas não se trata somente de valorização dos alunos, isso é para além daquilo que imaginamos. Nós estamos preparando nossos alunos para que nós possamos ter alunos preparados para a vida, e esse talvez seja o grande legado que estamos deixando registrado com apenas 4 anos de trabalho dedicados ao Colégio Militar”, enfatiza o comandante.

Ele declara que o que colaborou para os altos resultados dos alunos na nota do Enem são efeitos do grande empoderamento que a Equipe Gestora do Colégio possibilita aos estudantes.

Apoio da família e professores

Segundo o TC BM Rômulo a participação da família na vida escolar do aluno gera um comprometimento maior do estudante, então o esforço da família faz toda a diferença nos resultados.

A aluna Raline Fernandes Bezerra de 18 anos, também relata sobre os resultados obtidos no Enem, atingindo 900 pontos na redação.

De acordo com ela seu bom desempenho na prova foi por gostar de escrever e de ler, e tirou vantagem disso para criar um hábito de sempre escrever redações. A mesma relata do auxílio prestado pela professora de Língua Portuguesa, Gleiciane, que orientava os alunos na estrutura do texto, e competências, fazendo correções de redações escritas pelos alunos em sala de aula, e a exposição de conteúdos pertinentes no Enem.

Redação

A aluna disse que o tema da redação do Enem (Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil), foi pertinente, mas que tem que haver planejamento, e saber transmitir ao leitor a sua mensagem, tendo uma estratégia argumentativa bem elaborada.

A mesma também enfatiza sobre o esforço dos demais alunos, que os resultados foram frutos da grande dedicação e empenho que eles tiveram, ela finaliza agradecendo a equipe do Colégio Militar pelos serviços prestados ao longo desse período de conclusão do Ensino Médio e de preparação para o Enem.

