Alda Radine evita comentar a expulsão de Érisson Nery da PM: “Eu não vou fazer”

Muitos estavam aguardando com muita expectativa por uma simples manifestação da Sargento da PM Alda Radine, esposa de Érisson Nery, policial expulso da Polícia Militar do Acre (PMAC) acusado de balear o universitário, Flávio Endres, durante uma festa em Epitaciolândia em 2021. Sim, a manifestação ocorreu mais de forma bastante superficial e foi expressa nas redes sociais, mais precisamente no Instagram.

Radine, entre uma postagem e outra, usou de um tom ‘pacificador’ e sem ‘exaltações’, pregando ‘princípios de Deus’ para falar do assunto que pautou os jornais nesta quinta-feira (09). Em linhas gerais, informou que não iria se pronunciar “com raiva, revolta ou desespero como muitos esperavam”. A fala dela exprime ou dá a entender que esteja falando sobre a decisão da corporação da PMAC de expulsar o marido. Nery segue preso.

“As pessoas estão esperando que eu apareça, ou talvez me pronunciem com raiva, desespero, revolta. E eu não vou fazer isso porque confio em Deus. O que me move, o que me faz levantar e ficar de pé para seguir em frente, de trabalhar, e seguir a minha rotina diariamente, é a fé em Deus. A minha confiança está nele. Não está na força dos homens, na justiça dos homens. A minha confiança e a minha fé estão em Deus. Seja o bem ou mal que venha sobre mim, vem de Deus. Tudo que vem de Deus é algo bom ainda que momentaneamente não pareça. É para o meu bem. É nisso que está pautada a minha confiança. É nisso que está pautada a minha segurança”, disse.

Da redação do AcreNews