Advogado que foi alvo de Operação Boi de Ouro continua preso

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – seccional Acre decidiu que vai apurar a conduta do advogado Ismael Tavares, preso durante a Operação Boi de Ouro, que investiga furto de gados em todo o Estado.

A entidade aguarda apenas a coleta completa de informações, de acordo com nota enviada à imprensa, e destaca que dará todo suporte necessário ao jurista envolvido no caso.

“A OAB/AC destaca que permanece comprometida com a defesa das prerrogativas funcionais da advocacia e a defesa da atividade profissional do advogado, e acompanhará o caso prestando o suporte necessário ao advogado envolvido, zelando, imprescindivelmente, pela garantia da observância, em todos os casos, dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, norteadores de nossa Carta Magna”, diz um trecho.

“Ainda, a conduta do advogado em questão, membro do Conselho Seccional, será oportunamente apurada no âmbito administrativo e disciplinar, após a devida coleta de informações acerca dos fatos”, continua.

Ismael segue preso, preventivamente, na sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A OAB-AC colocou 4 advogados para garantir a manutenção e defesa das prerrogativas dos profissionais alvos da ação policial.

“Por fim, repudiamos veementemente a exposição do advogado envolvido, fato que gera julgamentos precipitados e posicionamentos equivocados, ocasionando grandes prejuízos a todos os envolvidos”, finaliza o texto assinado pelo presidente da OAB, Rodrigo Aiacre.

Prisões temporárias:

Aldair Francisco Batista Campos, Paulo Sérgio Batista, Ronilson Alves Batista, Geovane de Oliveira, Daniel Pinheiro de Souza, Marcos Antônio Batista, Luiz Gustavo do Nascimento, Douglas Cristo Brizola, Ronilson Alves Batista, Rodrigo Belo da Silva, Antônio Fernandes Belo Silva, Ismael Tavares da Costa, Gilberto Carrara, Edicleido Braga Lima, Elivan Cajazeira Teles, Carlos Vinícios de Lima, Paulo Ferreira da Silva, Jônatas Oliveira Aragão; Francisco Pereira de Souza, Erik Cavalcante de Freitas e André Luiz Batista Severino.

Prisões preventivas:

Vanderley Zanelato Joaquim, Everson Costa da Silva, Atacilio Peixoto de Almeida, Alex Moura da Silva, William da Silva Gomes, Ortênio Rodrigues e Marcos Antônio da Silva Pereira.

Operação Boi de Ouro

A Polícia Civil deflagrou operação “Boi de Ouro” que prendeu nesta sexta-feira (10) 15 pessoas envolvidas em furto de cabeças de gado em seis municípios do Acre.

Além da prisão, a equipe da Polícia Civil apreendeu 2 carros, 3 caminhões, 2 motos e 6 celulares.

As investigações começaram ainda em 2021 no município de Senador Guiomard e foram desdobradas em outras cinco cidades: Plácido de Castro, Manoel Urbano, Porto Acre e Acrelândia, onde aconteceram mais apreensões.

A Polícia Civil informou que não tem como dar um número exato de quantas cabeças foram furtadas, por conta da dificuldade de encontrar os gados subtraídos. Segundo o delegado, a maior parte da carga era enviada para fronteira, o que inviabilizava a contagem. Porém, a equipe afirmou que pelo menos milhares de gados foram furtados.

Com informações ContilNet