Advogado de Gabriel Monteiro publica nota que nega caso de Jojo Todynho e ex-vereador

O advogado do ex-vereador Gabriel Monteiro, Sandro Figueiredo, publicou uma nota de esclarecimento contra Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho. Nesta quinta-feira (10), via publicações nas redes sociais, Lucas acusou a apresentadora de ter tido um caso com Gabriel – o que é negado pelo texto do representante dele.

“Não tendo nunca ocorrido um relacionamento íntimo entre Jojo Todynho e Gabriel, menos ainda com algum de seus assessores”, diz um trecho da nota do advogado. Além disso, tanto o documento oficial como a legenda afirmam que medidas serão tomadas.

“Conforme a citada nota, diante da inverdades e dos crimes cometidos pelo Sr Lucas Souza, todas as medidas judiciais criminais e cíveis serão ajuizadas de forma enérgica pela assessoria jurídica da cantora para que o mesmo responda pelos crimes e danos cometidos”, reforça a publicação.

A nota oficial ainda aponta que “Lucas Souza almeja não somente sua promoção pessoal, mas também assassinar a reputação da cantora Jojo que sempre teve uma postura escorreita, ilibado e polida, não havendo qualquer mácula que envolva seu bom nome é suas atitudes”.

Mais cedo, Jojo e Lucas trocaram farpas nas redes sociais sobre o término.

(FOLHAPRESS)