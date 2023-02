Adolescentes 14 anos é atingido por disparo de arma de fogo, tiro foi acidental

- Publicidade -

Um adolescente de 14 anos foi ferido por disparo de arma de fogo na manhã da última terça-feira (7), na Zona rural de Xapuri, no Acre.

O acidente aconteceu no ramal da Ribeiracre, aproximadamente 35km de distância da Zona Urbana de Xapuri.

Uma guarnição do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros se deslocou até o ramal para realizar os primeiros atendimentos a vítima devido a dificuldade de acesso para o atendimento do SAMU.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com um jovem de apenas 14 anos que foi atingido com um tiro acidental, (espingarda) o ferimento foi no braço esquerdo do garoto, a equipe do corpo de bombeiros imobilizou a vítima e em seguida o encaminhou ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri.

Com informações portal FNA