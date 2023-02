Adolescente provoca acidente ao pilotar motocicleta em SP

- Publicidade -

Um adolescente de 16 anos que pilotava uma motocicleta provocou a colisão de um carro em um restaurante no cruzamento da Avenida Santo Antônio com a Rua dom Pedro II, na região central de Marília (SP), no final da tarde deste sábado (4).

Segundo testemunhas, o adolescente trafegava pela avenida, no sentido da zona norte para o centro, quando atingiu a lateral do carro que descia a Rua Dom Pedro II.

O automóvel, em seguida, fica desgovernado e bate na parede de um restaurante de comida japonesa. Ainda conforme relato de testemunhas que presenciaram o acidente, o menor de idade furou o sinal vermelho.

O adolescente levava a namorada na garupa e ambos caíram no chão após a colisão. Eles tieram apenas escoriações. A moto teve diversas avarias, inclusive na roda da frente, que atingiu o carro.

Um ocupante do carro passou mal e precisou de atendimento médico, mas foi liberado. Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar atenderam a ocorrência.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que pode abrir uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente e informações prestadas pelas testemunhas.

Com informações G1