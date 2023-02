Acreano vence na estreia da Fórmula Vee Júnior e lidera campeonato

- Publicidade -

O acreano Pedro Henrique, 17, brilhou na estreia da Fórmula Vee Júnior 2023 nesse fim de semana em Interlagos, São Paulo. O garoto terminou em segundo na primeira corrida, no sábado, e ficou com a primeira colocação, no domingo, assumindo a liderança do Campeonato após a 1ª etapa ao lado de Kauan Morais com 38 pontos.

“Esse foi, sem dúvida, o grande resultado da minha carreira. Pilotar e vencer pela primeira vez em Interlagos é um sonho incrível”, declarou Pedro Henrique

Esforço da família

Pedro Henrique fez questão destacar o esforço da família para poder disputar a competição.

“É muito difícil viajar para São Paulo por causa dos custos. Minha família está fazendo o possível para podermos disputar todo o Campeonato. Precisamos de patrocínio para aumentarmos a possibilidade de levar o título para o Acre”, afirmou o piloto.

2ª etapa em abril

A segunda etapa do Campeonato de Fórmula Vee Júnior vai ser disputada entre os dias 14 e 16 de abril novamente em Interlagos.

Com informações ContilNet