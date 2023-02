Acreano fã de RBD chora acampando em fila quilométrica para comprar ingresso

- Publicidade -

Do Acre, o influenciador Thiago Drudi está compartilhando sua saga para comprar ingresso para assistir ao show da famosa banda mexicana Rebeldes. Em seu Instagram, Thiago mostrou detalhes do acampamento na madrugada de quinta (2) para sexta (3) e a fila quilométrica de pessoas no aguardo da abertura da bilheteria em São Paulo.

A coluna Douglas Richer conversou com Thiago Drudi, que explicou o sonho de assistir ao show: “Era meu sonho desde que eu morava no Acre, sonho real. Eu nunca faria isso de ficar acampando de madrugada e enentar uma fila com mais de mil pessoas”, contou Drudi.

Thiago enfrenta uma fila quilométrica para adquirir ingresso para o show da banda no dia 16 de novembro. O influenciador pagará R$ 850 reais para ficar em frente ao palco na ‘Pista Premium’. Thiago Drudi revelou que ficará até meio-dia na fila para realizar o sonho: “Sensação de realizar um sonho de infância”, contou.

A turnê marca os 20 anos do grupo mexicano e, dos seis integrantes originais, cinco farão parte do projeto: Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. O RBD vai percorrer 26 cidades, entre Estados Unidos, México e Brasil. Três apresentações ocorrerão no Brasil.

Com informações ContilNet