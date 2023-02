Acreana Marina se reúne com o presidente dos EUA, Joe Biden

- Publicidade -

A acreana Marina Silva segue com o seu prestígio internacional, ao figurar entre as personalidades políticas mais influentes do mundo.

Nesta sexta-feira (10), a ministra do Meio Ambiente participou da reunião bilateral entre a equipe ministerial de Lula e o governo dos Estados Unidos, na Casa Branca, em Washington.

Em fotos da reunião publicadas por Marina, é possível ver a acreana sentada em uma mesa com o alto escalão do governo americano.

O objetivo da reunião, segundo informado por Lula, seria a volta do Brasil ao cenário internacional e firmar parcerias ainda mais firmes com uma das maiores potências do mundo.

Ao final do encontro, Marina falou com o presidente Joe Biden e registrou a importância de uma acreana chegar ao lugar mais alto das decisões políticas internacionais.

Com informações ContilNet