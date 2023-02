Acre subscreve criação de Grupo de Mulheres pelas Florestas e pelo Clima na 13ª Reunião Anual do GCF no México

- Publicidade -

Mais um avanço na proteção e conservação dos ecossistemas tropicais foi consolidado na 13ª Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Floresta (GCF), realizada em Mérida, no México. Os membros e aliados assinaram, na noite de terça-feira, 7, a criação do Grupo de Mulheres pelas Florestas e pelo Clima.

A representatividade de gênero, desenvolvimento de atividades, políticas e práticas específicas, além de empoderamento e liderança estão entre os principais objetivos do grupo, que começou a ser formulado durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27), em novembro, no Egito.

O governador Gladson Cameli, que lidera a comitiva acreana no evento, foi favorável ao surgimento do grupo. Para o chefe de Estado, as mulheres precisam assumir mais protagonismo nas questões ambientais.

“Precisamos somar esforços de homens e mulheres para encontrar soluções viáveis que protejam nossas florestas e, ao mesmo tempo, possam trazer desenvolvimento para a população. A criação deste grupo só fortalece essa luta global”, declarou.

O governador do Estado de Yucatán, Maurício Vila Dosal, destacou a necessidade de as mulheres ocuparem, cada vez mais, espaços de poder na sociedade. “Reconhecemos que a diversidade de vozes é muito importante para essa discussão. Estamos preocupados em unir forças para alcançar os melhores resultados”, afirmou.

