Acre apresenta Sistema de Ponto Eletrônico à Sead de Goiás

Na última segunda-feira, 6, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), via Diretoria de Modernização e Desenvolvimento Institucional (Dirmod), realizou uma reunião por videoconferência para apresentação do Sistema de Ponto Eletrônico à superintendência de sistemas de informações do Estado de Goiás.

A solicitação partiu da Secretaria de Estado de Administração de Goiás (Sead/GO), para conhecer a ferramenta e discutir a possibilidade de uma parceria, por meio de um termo de cooperação técnica para utilização da ferramenta de ponto eletrônico no órgão goiano.

O diretor da Dirmod, Márcio Barros e o chefe do departamento de modernização, Thiago Oliveira, que conduziram a apresentação do sistema, também apresentaram os normativos que instituíram o sistema de ponto eletrônico para todos os servidores do poder executivo.

“Essa troca de experiências é muito proveitosa e a apresentação dessa solução para o estado de Goiás, que é referência na área de governo digital, reforça que estamos no caminho certo para avançar no processo de transformação digital”, afirma Barros.

Agência Acre