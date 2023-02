Acre apresenta crescimento em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças e adultos

- Publicidade -

O Acre é um dos três estados do país que apresentam crescimento na tendência de longo prazo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conforme dados do Boletim InfoGripe Fiocruz divulgados nessa sexta-feira (3). Esse crescimento foi registrado entre as crianças e a população adulta.

Das 27 unidades federativas, apenas o Acre, Amazonas e o Maranhão apresentaram esse crescimento entre os dias 22 e 28 de janeiro. Em relação à capital, a Fiocruz mostra que esse aumento se concentra mais em crianças pequenas.

A maioria dos estados teve queda ou estabilidade em um patamar relativamente baixo quando comparado com o histórico dos últimos anos.