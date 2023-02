Acidente fatal na estrada de Porto Acre

- Publicidade -

Uma conversão proibida causou a morte de um motociclista de 44 anos.

O acidente que ceifou a vida do motociclista Manuel Trajano Neto, ocorreu na manhã deste sábado (4), na altura do km 28 da Rodovia AC 10, mais conhecida por estrada de Porto Acre.

De acordo com informações repassadas por autoridades policiais de trânsito, o acidente foi provocado por um motorista de um veiculo, marca Fiat, modelo Uno Mille que teria feito uma conversão de retorno em local proibido forçando o condutor da moto modelo Bross avançar para a contra mão, afim de desviar do carro, no exato momento em que o condutor de uma caminhonete, também avançou na contra mão para desviar do Fiat e a motocicleta colidiu frontalmente contra a caminhonete.

Com a violência do impacto da colisão, o condutor da motocicleta foi arremessado para fora da pista sofrendo múltiplas fraturas pelo corpo e morrendo no local.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU foi acionado, mas chegando ao local a vítima já restava morta.

Os dois condutores dos veículos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil do município de Porto Acre, que ficará responsável pelas investigações do acidente fatal.