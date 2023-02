Acidente entre carro e moto deixa dois homens gravemente feridos no Alto Acre

- Publicidade -

Dois homens que trafegavam em uma motocicleta ficaram gravemente feridos ao colidirem frontalmente contra um veículo modelo caminhonete por volta das 04 horas da manhã deste sábado (04) em um ramal situado no km 59 da BR-317, entre os municípios de Brasiléia e Assis Brasil.

De acordo com informações repassadas por militares do 5°BPM, os homens transitavam pelo ramal com destino a margem da rodovia, quando foram surpreendidos pelo carro que trafegava sentido contrário. Com o impacto eles levaram a pior e foram arremessados a alguns metros do local do acidente.

Um dos ocupantes da motocicleta sofreu fraturas na região do fêmur e quadril, e o outro teve uma dilaceração no joelho esquerdo. Já o condutor da caminhonete saiu ileso. Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que imediatamente encaminhou duas ambulâncias a localidade para resgatar as vítimas.

Ambos receberam os primeiros atendimentos no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e em seguida foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco para passar por procedimentos cirúrgicos. O motorista do carro ficou no local até as vítimas serem resgatadas, mas não quis fazer o teste do bafômetro, o que pode resultar em perdas de pontos em sua carteira nacional de habilitação (CNH).