Abel Ferreira surpreende e decide deixar o Palmeiras; entenda

Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, Abel Ferreira vem marcando o seu nome na história do futebol brasileiro. Considerado por muitos como o melhor técnico em atividade no país, o português é hoje, um dos principais candidatos para assumir a Seleção Brasileira.

E, em virtude deste grande desempenho, muito vem se especulando sobre a possibilidade de o português rumar a Europa, com alguns times inclusive, já tendo feito sondagens pela sua contratação.

Todavia, até o presente momento, Abel não se mostrou empolgado com a possibilidade de trabalhar no Velho Continente e segue interessado em permanecer no Palmeiras, que por sua vez, também deseja manter o treinador.

O Verdão inclusive, segundo o UOL, tem a ambição de renovar com Abel Ferreira até 2027, estendendo o vínculo atual do técnico, que vai até 2024, por mais três temporadas.

Abel Ferreira define quando vai deixar o Palmeiras

No entanto, apesar do desejo da equipe palestrina, Abel não tem a intenção de renovar seu contrato, tendo até mesmo, informado a pessoas próximos de que deseja tirar um ‘ano sabático’ após o término de seu vínculo com o Verdão.

