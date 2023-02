A convite de Alckmin, Perpétua Almeida vai assumir uma das agências mais importantes do Brasil

- Publicidade -

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou, em Brasília, nesta segunda-feira (13), a ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) como diretora na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vinculada ao Ministério. O convite foi feito na ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava em viagem aos Estados Unidos, e Alckmin era o presidente em exercício.

A própria Perpétua Almeida disse que assumirá o cargo e assumirá a diretoria de Gestão da ABDI, onde ficará responsável pelas áreas de pessoal, informação, comunicação, financeiro e administrativo.

“Estive no Palácio do Planalto, a convite do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. É a 2º vez que nos encontramos nos últimos 8 dias. A pauta dos dois encontros foi o desenvolvimento da indústria nacional com novas tecnologias, geração de emprego e renda”, disse a ex-deputada acreana.

A ex-deputada já foi diretora da Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD), quando esteve por dois anos no Ministério da Defesa, cujo ministro era Aldo Rebelo. “Fico feliz com o reconhecimento do presidente Alckmin e do Ministro Padilha, meu colega de parlamento, pela referência positiva que fizeram ao meu trabalho quando fui diretora da SEPROD. Neste novo desafio na ABDI trabalharei com muita dedicação”, disse.

Perpétua Almeida também falou sobre a oportunidade de ajudar o governo do presidente Lula.

“Agradeço ao presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin pela oportunidade de contribuir com nosso governo, porque o Brasil precisa crescer com responsabilidade ambiental, social e de governança”.

A ABDI promove a execução da política industrial em consonância com as políticas de ciência, tecnologia, inovação e comércio exterior. É vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e procura atuar como elo entre o setor público e privado.

Com informações ContilNet