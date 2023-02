A beira do caos: Sem fiscalização e segurança, Assis Brasil está à beira de uma tragédia

- Publicidade -

Apesar das denuncias serem vistas e ouvidas pelas autoridades competentes, a situação está longe de ser resolvida na pequena cidade de Assis Brasil, localizada a 330km da capital acre, Rio Branco.

Situada na tríplice fronteira, Assis Brasil é conhecida por ser receptiva com visitantes. Com menos de oito mil habitantes, sendo na maioria ruralista, os moradores da cidade estão vendo com preocupação, o acesso à cidade por parte de moradores do lado peruano.

A crise política que vem crescendo no País após a tentativa de golpe por tarte do ex-presidente Pedro Castillo, que se encontra preso e deposto do cargo. Sua vice vem tentando apaziguar os protestos que acontecem em várias regiões, sendo registrado mais de 50 mortes entre grupos contrários e a favor do ex mandatário.

Mesmo tentando adiantar uma nova eleição, os simpatizantes de Castillo levaram o caos para algumas regiões, realizando bloqueios de estradas e impedindo o fluxo de veículos com alimentos e combustível.

Recentemente, o governador da cidade de Puerto Maldonado, Luís Orsuka Salazar, distante cerca de 230km da fronteira, teve de atirar contra manifestante que tentaram invadir sua casa, afim de evitar uma tragédia maior.

Com a estradas bloqueadas, o combustível e alimentos estão sendo racionados em vilarejos existente na BR Transoceânica que chega na fronteira com o Acre, pela cidade de Iñapari, vizinha de Assis Brasil.

Para não ficar sem combustível, os peruanos de aproximadamente seis vilarejos entre Porto Maldonado e Iñapari, estão se deslocando até Assis Brasil para comprar e abastecer seus veículos. Se junta aí, a aquisição de alimentos também, lotando mercados e mercearias da cidade.

Sem uma fiscalização por parte das autoridades, o acesso ao único posto de combustível, vem crescendo ao ponto de famílias inteiras com barris e camburões de 200 litros, afim de revender nos vilarejos sem qualquer fiscalização. Segundo informações passadas à redação por mensagens, o litro estaria sendo revendido acima de 15 soles, cerca de R$ 21 reais, dependendo do câmbio do dia.

Segundo o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (sem partido), “a situação está ficando preocupante. Já entrei em contato com as autoridades do governo para que tomem providencias. Estão vendendo combustível no meio da rua e o que chega as vezes não está dando para os moradores e instituições locais”, destacou o gestor.

As filas estão sendo uma constante no posto de gasolina e uma carga de 27 mil litros não está durando dois meses. Já existe relatos que alguns estão se deslocando até as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, distantes 110km da fronteira, para compra de combustível e alimentos.

Nesta semana, um homem chegou em uma ambulância na cidade de Assis Brasil com vários ferimentos pelo corpo, causado durante um acidente automobilístico. Foi relatado que a saúde está ficando precária em Porto Maldonado com a falta de medicamentos e profissionais.

“Espero que o governo estadual e federal possa ver essa situação o mais rápido possível, afim de evitar uma trágedia maior aqui em Assis Brasil. Nós não temos poder de polícia para organizar essa situação e evitar essa venda clandestina que está crescendo aqui na fronteira”, desabafou.

