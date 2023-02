5 pessoas ficam feridas após um ônibus colidir com avião em Los Angeles

- Publicidade -

Cinco pessoas ficaram feridas depois que um ônibus colidiu com um avião da American Airlines no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) na sexta-feira (10 de fevereiro), informou a ABC.

O acidente em baixa velocidade ocorreu em uma pista de táxi, um dos caminhos que ligam as pistas e diferentes partes do aeroporto. A mídia local informou que o avião estava sendo rebocado quando fez contato com o ônibus.

Imagens aéreas da cena mostraram marcas de derrapagem perto do avião e do ônibus próximo com o para-brisa rachado.

Quatro dos feridos foram levados para um hospital local e foram relatados em estado regular e moderado, enquanto um indivíduo foi tratado no local, informou a ABC.

A causa da colisão está sob investigação, disseram as autoridades.

Com informações CNN