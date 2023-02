Homem é executado a tiros em região de mata no bairro Comara

- Publicidade -

Um jovem de 18 anos, identificado por Felipe Kauã da Silva Barroso foi executado a tiros em uma área de mata, localizada na baixada da rua Xapuri, no bairro Comara, no segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações, por volta das 15h30 dois homens entraram em área de mata fechada, quando em seguida moradores ouviram cerca de dez disparos de arma de fogo e um dos homens que havia entrado saiu correndo da mata. Felipe era morador do bairro Recanto dos Buritis, e teria saído de casa na noite de domingo (5) e não retornou mais.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar no local e entrar no matagal, encontraram apenas o corpo de homem sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU foi acionado onde constatou a morte.

De acordo com o médico Jhonatam Santiago, a vítima foi atingida com pelo menos, três tiros na região das costas e possivelmente com um transfixou a região do tórax.

Outra característica da vítima que ainda não foi identificada é que possui uma tatuagem no pescoço escrito ” Jhonatan”.

A Polícia Civil, através do grupo de Pronto Emprego, esteve no local e a suspeita é que tenha sido crime com envolvimento com facção criminosa.

A motivação é autoria estão sendo investigados.