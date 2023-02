Homem é atacado por pitbull ao pular muro de residência em Rio Branco

- Publicidade -

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), através da viatura (05) de suporte básica, teve que salvar um homem de 27 anos, identificado por Levi Araújo de Souza, na tarde desta segunda-feira, 6, na rua Prefeito José de Melo, bairro Raimundo Melo, na parte alta de Rio Branco.

O homem foi vítima de um cão da raça Pitbull quando resolveu pular o muro, supostamente para invadir uma residência, localizada próximo a um posto de combustível da região e foi atacado pelo animal.

Conforme informações de testemunhas, Levi estava em visível estado de embriaguez alcoólica, e não soube explicar o porquê ele pulou o muro, ninguém sabe se ele queria furtar ou se a ação foi praticada pelo fato do homem está desorientado por conta da embriaguez.

Enquanto tentava se livrar do cão, ele pediu socorro aos gritos e o dono do pitbull conteve o cachorro. Quando os socorristas do SAMU chegaram, o homem já estava aguardando a chegada da equipe. O Corpo de Bombeiros também foi acionado por populares, para dar apoio no atendimento a vítima.

Levi Souza foi atendido, avaliado e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável, sem risco de morte.

