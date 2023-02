Mulher surda e muda é morta por ”amigos” e tem corpo jogado em fossa

- Publicidade -

Foi encontrado na noite deste sábado (04), na fossa de uma residência no Parque dos Solimões, em Goianira (GO), o corpo de Débora Ribeiro dos Santos, 34 anos, que estava desaparecida deste domingo passado (29). Ela tinha problemas auditivos e não falava.

Após investigações sobre o desaparecimento, equipe de Políciais da 48ᵃ CIPM de Goianira chegaram até uma casa no parque Solimões, ao bater no portão foram recebidos pela proprietária da residência, no momento que interrogava a proprietária da casa os policiais visualizarem uma moto no interior da residência onde após averiguação foi constatada que a moto era produto de roubo.