Mulher grávida mata marido a tiros e é presa em flagrante

Uma mulher grávida matou o marido a tiros na manhã deste domingo (5), na casa onde moravam na cidade de Macaíba, na Grande Natal. Ela usou uma arma que possivelmente pertencia à vítima.

A autora do crime foi presa em flagrante pelos policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar.

O Samu chegou a ser acionado, mas encontrou o homem sem vida. Uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) também esteve no local.

O crime ocorreu na Rua Maria Mila Pinheiro Borges, no bairro Liberdade.

Armas foram encontradas na residência onde ocorreu o homicídio e foram levadas para averiguação na delegacia de plantão.

Segundo informações de populares, a mulher vinha sofrendo ameaças do marido. O casal também tem um filho de 3 anos.

Com informações G1