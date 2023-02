Em nota, presidente da Câmara do Bujari repudia ‘possíveis agressões’ contra vereadora, mas diz que ‘houve ataques recíprocos’

- Publicidade -

Uma semana após a vereadora do Bujari Eliane Rosita (PP) denunciar agressão e ameaças por parte do vereador Gilvan Souza (PCdoB), o presidente da Câmara de Vereadores do Bujari, James Mourão, se pronunciou sobre o caso através de uma nota divulgada nesta quinta-feira, 2. Os fatos ocorreram no dia 27 de janeiro, em sessão extraordinária da Câmara.

Segundo o presidente, na ocasião, “houve ataques recíprocos entre os dois parlamentares”. Além disso, ele afirma que membros da mesa diretora tentaram intervir durante a discussão, mas não conseguiram.

Em nota, o presidente afirmou que repudia, veementemente, qualquer tipo de agressão, principalmente em relação às mulheres, e afirma que, após o recesso parlamentar, ambos os parlamentares serão encaminhado aos Conselho de Ética, que vai apurar os fatos.

Veja a nota na íntegra:

A Gazeta do Acre