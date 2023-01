Yanomami: Funai envia 35 toneladas de alimentos ao território indígena

A entrega dos alimentos contou com a participação de agentes do Ministério da Defesa, por meio do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB). Ao todo, foram entregues 1.680 cestas básicas na região de Surucucu, por meio das aeronaves.

O governo federal montou um Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária no território Yanomami. A equipe de trabalho conta com a participação do Ministério da Saúde que decretou emergência em Saúde Pública, além dos ministérios dos Povos Indígenas, Justiça, Casa Civil e Desenvolvimento e Assistência Social, e Gestão.

A Secretária de Saúde de Boa Vista, capital de Roraima, informou que 64 indígenas estão internados no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). Destes, 53 são crianças e sete estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

