Waleska Karolaine renova patrocínio por mais uma temporada

A lutadora acreana Waleska Karolaine acertou nesta quarta, 25, a renovação de contrato com a Miragina, uma das empresas mais tradicionais do Acre no ramo alimentício. “Esse novo acordo com a Miragina me fortalece muito. É uma empresa acreana acreditando em um atleta acreana. Os resultados de 2022 foram bons e por isso fechamos outro contrato”, disse Waleska Karolaine. Iniciou preparação Segundo Waleska Karolaine, os primeiros treinamentos da temporada estão sendo realizados em Rio Branco e a meta é pedir o primeiro combate de 2023 para abril ou maio. “A primeira luta da temporada vai ser muito importante. Serão três meses de trabalhos intensos”, comentou a atleta.