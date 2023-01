Viveiro da Floresta está doando mudas de espécies florestais e frutíferas

- Publicidade -

O Viveiro Floresta, em Rio Branco, está com mudas de espécies florestais e frutíferas disponíveis para doação. Qualquer pessoa pode se dirigir ao local para retirá-las, desde que esteja com um documento de identificação.

O espaço é gerido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e é uma unidade de produção de mudas que tem como principal objetivo atender o Programa de Regularização Ambiental (PRA) no estado, projetos sociais de fomento ambiental de prefeituras, escolas e outras entidades, além da sociedade em geral.

A titular da Semapi, Julie Messias, explicou que o espaço tem capacidade para produzir um milhão de mudas. “Atualmente estão sendo produzidas 51 espécies, entre frutíferas e florestais. Além da demanda de atendimento do PRA, o viveiro também atende a comunidade com as demandas espontâneas, então, há algumas espécies disponíveis para doação”, relatou.

As mudas disponíveis são: açaí solteiro (nativo), açaí de touceira, andiroba, buriti, castanha elétrica, cedro rosa, cupuaçu, eucalipto, ingá de metro, ipê rosa, ipê amarelo, ipê de jardim (amarelo), mulateiro, paricá, samaúma, sombreiro e urucum. Cada pessoa pode levar até cem mudas, dependendo da disponibilidade.

Os interessados devem se dirigir ao Viveiro, de segunda a sexta-feira, das 7 às 14h, portando um documento de identificação para realizar cadastro.

O Viveiro da Floresta fica localizado na Rodovia AC-40, km 3, na capital.

Fonte: Agência do Acre