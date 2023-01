Viúva de Pelé divulga carta um mês após morte do Rei: Este amor nunca morrerá

- Publicidade -

A viúva de Pelé, Márcia Aoki, divulgou em perfil do ex-jogador uma carta aberta um mês após o falecimento do marido. A empresária de 56 anos se despede do marido e agradece as mensagens de fãs, o time do Santos e cidadãos da cidade do litoral paulista. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022 de câncer no cólon.

“Dar adeus a quem amo e me acostumar a não ter mais ao meu lado a minha razão de vida, seu amor repleto de carinho, humor único e sua cumplicidade, levará tempo…”, diz o primeiro trecho da carta. Márcia Aoki e Pelé se casaram em 2016, mas já namoravam desde 2010.

Pelé foi casado outras duas vezes, com Rosemeri Cholbi, com quem ficou casado de 1966 a 1982. Rose é mãe de Kely, Edson (Edinho) e Jennifer.

O segundo casamento de Edson Arantes do Nascimento foi com Assíria Lemos, que depois ficaria com o sobrenome Nascimento. Com ela, Pelé teve um casal de gêmeos, Joshua e Celeste, além de cuidar da filha da esposa, Gemima. O relacionamento durou de 1990 a 2008.

FILHA TAMBÉM FAZ POSTAGEM EM HOMENAGEM À PELÉ

Kely Nascimento também relembrou o aniversário de um mês sem o pai. Ela usou a sua conta nas redes sociais para homenagear o Rei. “Hoje e sempre, obrigada por ter dividido comigo nosso senso de humor, nossa cabeça enorme!”, escreveu em legenda da publicação. Kely é a filha mais velha reconhecida pelo ex-jogador.

POR ESTADAO CONTEUDO