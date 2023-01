VISITA ÍNTIMA: Mulher é espancada pelo marido em penitenciária

- Publicidade -

Durante visita íntima no presídio Edvan Mariano Rosendo, o ‘Urso Panda’, uma mulher de 44 anos foi espancada pelo marido de 34 anos nesta sexta-feira (27) em Porto Velho (RO).

O apenado foi conduzido para o Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.

A vítima contou para os policiais penais de plantão que no momento da visita íntima o marido começou a discutir com ela por motivos não revelados e a espancou com socos no rosto.

O acusado foi levado para a delegacia e indiciado em flagrante por crime de violência doméstica. Em seguida, o apenado foi novamente levado ao presídio.