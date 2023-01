VIOLÊNCIA : Homem em situação de rua é ferido a golpes de terçado

- Publicidade -

Aumentou consideravelmente a violência entre pessoas em situação de rua. Diariamente são registrados tentativas de Homicídios entre eles.

São homens é mulheres dependentes químicos ou de álcool que circula dia e noite na região central de Rio Branco, a capital do Acre.

Na noite desta segunda-feira, 30, um desses moradores identificado pelo nome de Manoel Hidalgo, 32 anos, mais conhecido pelo apelido de “Zidane”, foi ferido a golpes de terçado desferidos por outro homem em situação de rua.

A tentativa de homicídio ocorreu nas proximidades do Mercado Municipal Elias Mansour, próximo ao Terminal Urbano.

A vítima dói ferida com golpes no pescoço e costas e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O acusado conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar.