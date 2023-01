Vídeo mostra idoso golpeando mulher trans no rosto com terçado

- Publicidade -

Na tarde da última segunda-feira, 22, por volta das 15h, em Rio Branco, um homem identificado por Moisés Caminho Júnior de Alencar, de 30 anos, foi atacado por um idoso de 64 anos, que estava armado com um facão (terçado). O crime ocorreu na região central da capital, no Mercado Velho.

O circuito de câmeras de segurança das lojas, gravaram toda a movimentação do momento, e flagrou a ação do acusado João Batista da Silva, que se aproxima da vítima, que estava deitada, e desfere um golpe, acertando parte do rosto e olho direito, causando uma lesão grave, que pode levar a cegueira da vítima.

Moisés vive em situação de rua e também é mulher trans, nome dado aos homens que se vestem de mulher e agem de tal forma.

O acusado foi preso horas depois no bairro José Augusto, ainda com a arma do crime nas mãos. Os militares encaminharam o idoso a Delegacia Central de Flagrantes, onde ele foi enquadrado por lesão corporal, e ficará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Confira o vídeo: