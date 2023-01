Vídeo: Carro vai parar dentro do rio durante travessia na balsa entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves

- Publicidade -

Um veículo foi parar dentro do rio Juruá na manhã desta terça-feira (31) quando tentava subir na balsa que realiza a travessia entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

Segundo informações de populares, ao subir na balsa o motorista acabou dando uma ré de forma inesperada e fez com que o carro fosse parar dentro do manancial.

Vale destacar que nessa época do ano, o acesso a balsa fica bastante crítico por conta das chuvas e da lama, o que acaba dificultando a travessia dos moradores.

O Veículo foi retirado do leito do rio com o auxílio de uma máquina pertencente ao Deracre. Há bastante tempo a população do município de Rodrigues Alves vem cobrando a construção de uma ponte na localidade.

Veja o vídeo: