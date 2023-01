‘Victor não apresentava nenhum sinal de embriaguez no dia do crime’, afirma digital influencer, testemunha no caso Rafael

- Publicidade -

Na tarde desta quarta-feira, 25, a digital influencer Yasmim D’anzicourt, que esteve na casa noturna, no dia em que Victor Campelo matou o estudante de Odontologia Rafael Frota, foi ouvida pelo juiz Alessandro Braz, e pelo promotor de Justiça, Teotônio Rodrigues Soares Júnior, na tarde desta quarta-feira, 25.

A influenciadora, testemunha de defesa, disse que encontrou Victor quando chegava à festa, e que não confirma a tese de que ele estaria bêbado, na casa noturna.

“Cheguei à noite na boate, com alguns amigos. Encontrei com Victor, e ele estava sóbrio e super tranquilo, assim com sempre o encontrei, em outros lugares. Era rotineiro encontrá-lo assim. Não me recordo de nenhuma história que o Victor tenha se envolvido em algum confusão”, afirmou ela.

Yasmin relatou que, no dia do fato, teve uma breve conversa com o réu.

“Depois disso, nos separamos. Logo após, ouvi os disparos, e todos estava correndo. Vi o Victor se agachando, com a mão na virilha. Só depois soube que ele tinha se ferido. Outro homem se aproximou e pegou a arma dele. Também vi o Rafael caído no chão. Não conhecia a vítima. Victor nunca usou o fato de ser policial para se aproveitar da profissão”, defendeu a influencer.

