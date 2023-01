Veja o vídeo: Polícia Militar consegue desarmar homem em surto

- Publicidade -

Na tarde deste sábado, 28, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de um homem em surto que estava armado com uma faca e ameaçava familiares.

De acordo com informações, quando a primeira guarnição chegou no local da ocorrência, na Avenida Sobral na região da Baixada, encontrou um homem visivelmente transtornado e com uma faca em punho ameaçando pessoas da família dele.

Ao avistar os militares o homem voltou-se contra a guarnição, proferindo palavras de baixo calão e ameaçando investir contra os militares.

Em determinado momento em que um dos policiais negociava a rendição, o homem armado ao invés de recuar investiu contra a guarnição que se viu obrigada a efetuar um disparo de pistola na direção do suspeito com a intenção de fazê-lo parar.

Apesar de todos os apelos e ordens dadas pelos militares em nenhum momento o homem recuou, pelo contrário focou-se na guarnição.

Com a chegada de reforços foram usados armamento não letal que fizeram com que o indivíduo largasse a arma e se rendesse sem maiores problemas.

Após a rendição, o homem foi contido e encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA para as providências cabíveis.

Confira o vídeo: