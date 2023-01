Veja o vídeo: Criminosos festejam sucesso de assalto a ônibus mas são presos logo em seguida pela polícia

- Publicidade -

A frase “quem rir por último rir melhor”, pode se aplicar perfeitamente aos assaltantes Fábio Rodrigues da Silva, 25 anos, Ryan de Souza Ganun, e Alex Alexandre Machado da Silva, que após realizarem um assalto ao ônibus que faz a linha para a Cidade do Povo, em Rio Branco, gravaram um vídeo comemorando o “sucesso” da ação criminosa.

O que eles não imaginavam é que seriam presos logo em seguida pela polícia militar, na região do bairro Laélia Alcântara e a alegria momentânea se transformaria em tristeza.

Segundo o que foi repassado pela polícia, os assaltantes entraram no veículo de transporte coletivo e enquanto um apontou a arma para a cabeça do motorista, o outro recolheu os pertences dos passageiros.

Do lado de fora em um veículo estava Alex Alexandre, aguardando para dar cobertura e fuga aos comparsas. Foi nesse momento que eles gravavam o vídeo festejando o sucesso do “corre”. Porém, policiais do 2°BPM tomaram conhecimento da ação criminosa e iniciaram as buscas ao trio, e os prenderam em flagrante.

Confira o vídeo: