Vasco e Andirá Sub 17 empatam em jogo amistoso no campo B

Vasco e Andirá Sub 17 empataram por 0 a 0 na tarde desta sexta, 27, no campo B da Federação de Futebol, em um duelo preparatório para a temporada de 2023. O Vasco vai jogar o Estadual e o Andirá estará na disputa da Copa do Brasil Sub 17.

Excelente treinamento

Para o técnico do Andirá, Léo Raches, foi mais um treinamento importante para os ajustes na equipe.

“O primeiro tempo foi muito forte e achei que os garotos sentiram. Na segunda etapa atuamos melhor. Esses treinamentos são excelentes porque vamos jogar um torneio de alto nível”, declarou Léo Raches.

Vasco em formação

Segundo o técnico Pedro Balu, o Vasco é um time em formação e a meta é chegar com time competitivo na estreia do Estadual contra o São Francisco no dia 25 de fevereiro, no Florestão.

“O treino foi importante para realizar as observações. Ainda temos um bom tempo de trabalho”, comentou o treinador.

