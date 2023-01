URGENTE: Criminosos rendem fazendeiro e roubam caminhonete e uma toyota bandeirante na zona rural de Sena Madureira

- Publicidade -

Nas primeiras horas da manhã desde sábado (28), criminosos armados invadiram a propriedade do senhor Francisco Henrique (Popular Chiquim Henrique), situada no km 23 da BR-364, e após o amarrarem fugiram levando uma caminhonete, uma toyota Hilux placa NXR 9F94 bandeirante e outros pertences.

O assalto ocorreu por volta das 05 horas da manhã, entretanto a vítima só conseguiu se desamarrar às 11 horas e imediatamente acionou a polícia militar.

Tão logo tomaram conhecimento do fato, militares do 8°BPM de Sena Madureira se deslocaram ao local para colher informações e em seguida iniciaram as buscas aos assaltantes.

Além do proprietário, outros membros da família também foram rendidos e amarrados. A ocorrência ainda está em andamento e a qualquer momento voltaremos com mais informações.