URGENTE: Corpo de um homem é encontrado enterrado em cova rasa em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira, 25, uma denúncia anônima ao COPOM da Polícia Militar, informava que populares que residem na rua Bolívia, no bairro Baixada da Habitasa, suspeitavam que o corpo de um ser humano teria sido enterrado em um matagal próximo a rua.

De acordo com informações, o denunciante chegou a orientar que enviassem cães da polícia para localizar a cova rasa, em seguida desligou.

Imediatamente foi enviada uma guarnição da Polícia Militar ao local citado, onde foram constatado indícios de veracidade da denúncia.

Realizada uma busca no local, foi possível encontrar terra mexida recentemente, o que aumentou as suspeitas e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada.

Após retirada de pequena quantidade de barro, foi possível encontrar o corpo de um homem, ainda não identificado que aparentava ter sido executado a tiros na cabeça.

Pelo estado do corpo, a polícia suspeita que o crime tenha ocorrido cerca de três a quatro dias.

Policiais militares, Corpo de Bombeiros e Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP estiveram no local.

O corpo foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal- IML para identificação através de digitais.

O caso será investigados pela DHPP.