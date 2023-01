URGENTE: Bandidos arrombam agência da Caixa Econômica no Bujari e furtam armas

- Publicidade -

O arrombamento a uma agência da Caixa Econômica Federal, instalada na sede do município de Bujari, distante cerca de 25km de Rio Branco, a capital do Acre, foi registrado na madrugada deste domingo, 29.

De acordo com informações, os bandidos teria arrombado uma janela do prédio que fica na lateral do muro, por onde tiveram acesso ao interior da agência e seguiram direto para o cômodo onde fica o sistema de segurança da unidade bancária e o depósito de armas da empresa que presta serviço de segurança armada.

Segundo informações, durante o período noturno não existe vigilância no local, e os profissionais que prestam serviço na unidade guardam as armas em um cofre que fica no interior da unidade.

Cães ladram e despertam moradores que acionam a polícia

De acordo com o que foi apurado junto às policias civis e militar daquela cidade, o furto somente foi descoberto porque cães de moradores vizinhos começaram a latir freneticamente no meio da madrugada despertando seus tutores, que ao sair para saber o que estava acontecendo visualizaram o momento em que dois criminosos saltaram do muro do prédio e entraram em um veículo que seguiu pela BR 364 em direção à capital Rio Branco.

Imediatamente a polícia militar foi acionada, e policiais civis de plantão na delegacia se juntaram a eles e iniciaram buscas, outra parte dos policiais permaneceu no local mantendo a segurança enquanto equipes da Polícia Federal chegasse no local para realização de perícia.

Quando os federais entraram na agência, constaram que o alvo dos criminosos foi o cofre em que as armas eram guardadas e os dois revólveres calibre 38 municiados foram furtados pelo bando.

