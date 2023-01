Ulisses Torres comanda treino tático e começa a montar o Rio Branco

- Publicidade -

O técnico Ulisses Torres comandou um treino tático mais parado (posicional) e começou a montar o Rio Branco para a disputa da temporada de 2023. O primeiro compromisso do Estrelão será contra o Princesa do Solimões, do Amazonas, no dia 18 de fevereiro, no Florestão, pela primeira fase da Copa Verde.

“Fomos obrigados a queimar etapas. Vamos ter uma partida importante na Copa Verde e precisamos chegar com um time forte”, comentou o treinador.

Pediu reforços

Ulisses Torres se reuniu com o presidente Valdemar Neto e pediu contratações.

“O nosso presidente acompanha os trabalhos e isso é importante. Ainda temos algumas necessidades e essas chegadas serão importantes para elevarmos o nível do nosso grupo”, explicou Ulisses Torres.

Trabalho mais forte

Segundo Ulisses Torres, o Rio Branco fará um treino coletivo no próximo sábado, 28, no José de Melo.

“Esse trabalho vai ser mais um passo para montarmos uma equipe competitiva. Estamos seguindo o planejamento”, afirmou o técnico.

PHD Esporte Clube