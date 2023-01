Ufac abre inscrições em processo seletivo para professor substituto; salários de até R$ 6 mil

- Publicidade -

Iniciou nesta terça-feira, 24, as inscrições no processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para professor substituto da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Para participar é preciso ter graduação, especialização, mestrado ou doutorado, estar em dia com as obrigações eleitorais e do serviço militar, possuir o perfil exigido para a área, entre outros requisitos.

Os selecionados atuarão no campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, em uma jornada de 20h a 40h semanal e poderão receber salários entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, além de auxílio alimentação de R$ 229,00 ou R$ 458,00.

A seleção ocorrerá por meio de prova de títulos, prova escrita, prática e/ou didática, e seminário e/ou entrevista, que deverão ser aplicadas em datas que serão divulgadas posteriormente.

As inscrições acontecem até às 23h59 do dia 2 de fevereiro, pela internet, no endereço eletrônico https://sistemas.ufac.br/ concurso_docente/,com o pagamento da taxa de R$ 80. Os candidatos que cumprirem com as condições necessárias poderão solicitar a isenção do valor até o dia 27 de janeiro.

Para mais informações, acesse aqui o edital completo.

Com informações Ac24Horas.