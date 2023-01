Trio de criminosos é preso em flagrante após realizar assalto a ônibus em Rio Branco

- Publicidade -

Policiais do 2° BPM de Rio Branco, realizaram a prisão de três criminosos que haviam acabado de assaltar os passageiros e o motorista do ônibus que faz a linha com destino ao residencial Cidade do Povo, na manhã deste sábado (28).

De acordo com informações, os assaltantes Fabio Rodrigues da Silva, 25 anos, e Ryan de Souza Ganun, entraram no veículo de transporte coletivo no terminal urbano e anunciaram o assalto quando passavam pela ponte metálica. Um outro criminoso identificado por Alex Alexandre Machado da Silva, também foi preso por dar cobertura a dupla em um veículo para fugir após a ação criminosa.

Segundo informações repassadas pela polícia, um dos assaltantes apontou a arma de fogo para a cabeça do motorista, enquanto o outro recolhia os pertences das vítimas, em seguida eles fugiram de carro com destino a região do Calafate.

Ao tomar conhecimento dos fatos, os militares iniciaram buscas ao trio e os encontram no bairro Laélia Alcântara, mais precisamente na rua Iguana, onde foram rendidos e presos em flagrante. Com eles a polícia encontrou uma arma de fogo de fabricação caseira, um simulacro (Arma de Brinquedo), além de 07 celulares, 03 carteiras, e uma quantia de aproximadamente 60 reais em espécie. Os criminosos e o material foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.