Triângulo amoroso termina em discussão e tentativa de homicídio

Uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Taquari, rua Baguari, em Rio Branco, foi agredida por uma mulher identificada por Kelcy nesta quarta-feira, 25, após descobrir que o marido saiu com duas vizinhas para o motel.

Segundo a vítima Raiane Leite, ela estava bebendo com outras pessoas, inclusive com a autora da agressão, quando em um determinado momento, a acusada (Kelcy), se aproximou dela e começou a relatar que esteve no motel com o marido de Raiane e mais uma amiga. Ainda segundo a vítima, a agressora contou detalhes do ocorrido, afirmando que o esposo da vítima “comeu” a amiga e depois queria “comer” ela.

Após ouvir toda a história, Raiane (vítima), pegou um pedaço de madeira, e desferiu um golpe no seu companheiro, que não reagiu. Porém, a “amiga” Kelcy, se apossou de um gargalo de garrafa e acertou um golpe nas costas da vítima (Raiane), que fugiu do local, para não ser morta.

Conforme informações de testemunhas, após ser golpeada, a mulher saiu andando sem blusa, em via pública, pedindo ajuda aos populares. Um motorista de aplicativo que passava no local, avistou a mulher, e parou para socorrê-la, colocando-a no veículo e a cobrindo com uma toalha.

Em seguida, o motorista levou Raiane ao Pronto Socorro de Socorro, onde deu entrada em estado estável, entregue no setor de emergência e traumatologia do PS, para passar por avaliação com a equipe médica.

Confira o vídeo: