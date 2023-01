TRE no Acre abre inscrições de processo seletivo para vaga de jurista efetivo

- Publicidade -

As inscrições para advogados e advogadas que desejarem compor o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estão abertas durante 30 dias úteis. Os interessados e interessadas precisam estar inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e concorreram a vaga de jurista efetivo dentro do órgão.

Para se inscrever é preciso preencher formulário constante no Anexo, da Resolução TSE n.°23.517, de 4 de abril de 2017, apresentar documentação exigida na legislação, por meio do SAJ/SG (Sistema de Automação da Justiça do Segundo Grau), via “peticionamento intermediário”.

No edital publicado na edição n.°7.228, da segunda-feira, do Diário da Justiça Eletrônico é possível encontrar o formulário no Anexo Único, do Edital n.°1/2023, que informa a abertura do processo.

O cargo será exercício pelo período de dois anos e as pessoas interessadas devem ter no mínimo dez anos de exercício da advocacia, consecutivos ou não.

Com informações ASCOM