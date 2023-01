TRAGÉDIA NA FLORESTA: Homem morre enforcado por tipóia de jamanxim de castanha

- Publicidade -

O trabalhador braçal José Jordão da Silva, de 49 anos, foi encontrado morto dentro da floresta vítima de uma fatalidade.

De acordo com informações, na última quinta-feira, 26, Jordão saiu de casa em uma propriedade rural localizada no km 146 da BR 317, em território do município amazonense de Boca do Acre, para fazer coleta de castanha em um trabalho de extrativismo.

Como é de costume, a coleta da castanha acontece cedo da manhã e termina logo após o meio-dia.

Segundo informações, Jordão reside em Rio Branco, a capital do Acre, e estaria participando dessa coleta visando sustentar a família.

No final da tarde, quando todos se reuniram no barracão, foi notada a ausência de José, então suspeitando que algo de ruim tivesse ocorrido, os amigos se reuniram e entraram na floresta em busca de Jordão.

As buscas foram realizadas até a uma da madrugada de sexta-feira, 27.

No período da manhã, os amigos retornaram para a Floresta em busca do amigo desaparecido, quando se depararam com a pior cena de suas vidas.

José Jordão foi encontrado morto por enforcamento em um acidente de trabalho.

Segundo informações dos amigos, o jamaxim, ou balaio onde os ouriços de castanhas são depositados, teriam caído do trapiche ou burrão (estrutura construída de pedaços de pau) para apoiar o jamaxim enquanto o catador suspende o balão pesado preso a uma tipoia, fixada na testa do carregador.

Ocorre que ao tentar levantar o balão cheio de ouriços de castanha, que chega a pesar entre 80 até 100kg, o saco escorregou e a tipoia prendeu no pescoço da vítima, que não estava com um terçado por perto para cortar a tipoia feita de cipó, findou morrendo enforcado.

O corpo foi levado até o barracão do seringal onde era realizado o extrativismo.