Torcida do Flamengo ‘joga na cara’ atitude de VP que custou o título da Supercopa

No último sábado (28), o Flamengo titubeou e perdeu o primeiro duelo decisivo da temporada. Isso porque, na final da Supercopa do Brasil, mesmo saindo a frente do marcador, o Mengão sucumbiu e tomou a virada, sendo assim, perdeu a chance de garantir o bicampeonato da competição ao ser derrotado pelo Palmeiras por 4 a 3.

Sobre o jogo em questão, mesmo o goleiro Santos, saindo como o principal ‘culpado’ pelo revés, parte da torcida já demonstrou grande descontentamento com Vitór Pereira e apontou um erro do comandante na decisão. Isso porque, parte dos adeptos acreditam que o treinador poderia ter sacado Gerson, para assim, dar uma chance ao chileno Erick Pulgar.

“Gerson de volante? Burrice. Erick deveria jogar. O Fla demitiu Dorival que ganhou os títulos possíveis e contratou um professor pardal”. “Quero saber que preconceito é esse que os técnicos do Mengo tem com o Pulgar, não é normal , tô indignado desde ontem”. Por fim, outro apaixonado foi na mesma linha e frisou. “Ele é o melhor após a saída de João Gomes, porém, nem oportunidade tem”.

Agora, após o amargo resultado do final de semana, o Mais Querido precisa ‘virar a chave’ e focar no Mundial de Clubes, próximo compromisso decisivo. A semifinal acontece no dia 07 de fevereiro. Antes disso, Gabigol e cia possuem duelo marcado no Maracanã, pelo Carioca. O Rubro-Negro encara o Boavista na quarta-feira (01), na última partida antes do elenco embarcar para o Marrocos, país-sede do torneio intercontinental.

