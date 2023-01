Tom Brady perdeu quase 7 quilos durante divórcio de Gisele, diz jornalista

- Publicidade -

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O astro do futebol americano Tom Brady não soube lidar com o divórcio de Gisele Bündchen, segundo informações do jornalista Jeff Darlington.

De acordo com o jornalista especializado em futebol americano na ESPN, o quarterback perdeu 6,8 quilos durante o período de separação.

“Brady sabe que seu próprio foco mental se foi durante a maior parte da temporada. Seu porte físico, diante de uma perda de 6,8 quilos, também estava em perigo. Às vezes, ele sentia que sua angústia na pré-temporada acabava com suas chances de sucesso antes mesmo do início da temporada regular”, disse Darlington.

No atual campeonato da categoria, o Tampa Bay Buccaneers, time de Tom Brady, se classificou para os playoffs, mas foi eliminado pelo Dallas Cowboys na rodada de wild card. O contrato do quarterback com os Bucs acabou, mas a equipe ainda tem esperança de que ele renove por mais uma temporada.

Gisele Bündchen e Tom Brady anunciaram o divórcio em outubro do ano passado.

Eles estavam casados há 13 anos e, segundo a imprensa norte-americana, a decisão de Brady adiar a aposentadoria e retornar à NFL foi um dos principais motivos para o fim do relacionamento.