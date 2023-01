Tiroteio em bar deixa três feridos em Rio Branco

- Publicidade -

No final da tarde deste sábado, 28,na travessa Osvaldo Coelho no bairro Recanto dos Buritis, vários homens adultos, adolescentes e crianças assistiam à partida de futebol entre Flamengo e Palmeiras, quando dois homens não identificados invadiram o local atirando nas pessoas que estavam assistindo ao jogo.

De acordo com informações, os criminosos não tinham um alvo específico, atirando aleatoriamente em várias direções, em seguida fugiram.

Durante o tiroteio, três adolescentes de 12, 15 e 17 anos ficaram feridos.

Um adolescentes de 17 anos foi atingido com um tiro no tórax e outro no braço, o outro de 15 anos foi atingido com um tiro na perna que causou uma fratura exposta e uma criança de 12 anos foi alvejado com dois tiros nas duas pernas, também sofrendo fraturas exposta.

Três equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU socorreram as vítimas, que foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Equipes das policiais civil e militar estiveram no local da ocorrência buscando informações para tentar identificar e prender os dois criminosos e saber o que motivou o ataque.