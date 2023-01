Terremoto de 5,9 graus deixa três mortos e mais de 800 feridos no Irã

- Publicidade -

Ao menos três pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas em um terremoto de 5,9 graus de magnitude registrado na noite de sábado (28) no noroeste do Irã, perto da fronteira com a Turquia, informou a imprensa estatal.

O sismo sacudiu a cidade de Khoy na província do Azerbaijão Ocidental às 21h44 locais (15h14 de Brasília), reportou o Centro Sismológico da Universidade de Teerã.

“O terremoto provocou três mortes e deixou 816 feridos”, declarou o governador da província, Mohammad Sadegh Motamedian, citado pela agência de notícias Irna.

O balanço anterior citava dois mortos e 580 feridos. Trinta pessoas estão hospitalizadas.

Casas em quase 70 localidades sofreram danos. Nas zonas urbanas, os danos foram maiores que nos terremotos anteriores na região, disse Motamedian.

Mais de 20 tremores secundários foram registrados e provocaram cenas de pânico. Muitos moradores abandonaram suas casas e permaneceram nas ruas, apesar do frio.

Imagens divulgadas pela imprensa iraniana mostram pessoas sentadas ao redor de fogueiras, envolvidas em cobertores, no momento em que uma onda de neve atinge o noroeste do país.

O Irã se situa nos limites de várias placas tectônicas importantes e tem uma atividade sísmica frequente.

Em 18 de janeiro, um terremoto de magnitude 5,8 perto de Khoy deixou centenas de feridos.

O terremoto mais letal registrado no Irã foi de magnitude 7,4 em 1990, no qual morreram 40.000 pessoas no norte do país. Outras 300.000 pessoas ficaram feridas e cerca de 500.000 ficaram desabrigadas.

Correio Braziliense