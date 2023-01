Susto: Viúvo de Paulo Gustavo quase sofre acidente de carro com os filhos

- Publicidade -

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), e compartilhou um susto que enfrentou durante viagem de carro com os filhos, Gael e Romeu, de 3 anos, durante viagem na Austrália.

Através do Instagram, o médico revelou que um dos pneus do veículo estourou enquanto a família estava a caminho de Port Macquarie. “Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família”, disse ele, que está no país para visitar a irmã, Tamara Bretas, que mora em Brisbane.

Apesar do susto, Thales Bretas aproveitou para tranquilizar os fãs sobre o estado deles, e seguiram com a viagem. “Mas a gente chegou bem e em tempo de ver essa revoada de morcegos no céu de Port Macquarie”, explicou o viúvo de Paulo Gustavo.

Recentemente, Thales Bretas terminou o namoro que havia assumido com o cantor Silva, no ano passado. Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o romance chegou ao fim diante das críticas dos fãs insatisfeitos pela relação em questão.

