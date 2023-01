Socorrista do Samu contrai malária e dengue ao mesmo tempo, não resiste e morre

- Publicidade -

Na manhã desta terça-feira (31), o condutor de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Romerito Meleiro, natural de Tarauacá, faleceu devido ao agravamento de dengue e malária.

Romerito foi transferido via aérea para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na última sexta-feira. No início desta semana, ele já estava na UTI.

Segundo seus amigos, Meleiro era jovem e muito querido no trabalho e em sua cidade. Internautas homenageiam ele nas redes sociais.

Juruá on-line